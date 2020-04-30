Çetiner Çetin: Libya’daki dostlarım Hafter’in içeriden çökmek üzere olduğunu ifade ediyor

Türkiye en başından beri Hafter’i muhatap almadı. Sarrac’ın başında olduğu ve BM’nin resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetini her anlamda desteklemeye devam edecek ve Hafter’in ülke geleceğinde yer almasını istemiyor.

Hafter bir taraftan kendisine Muammer Kaddafi’ninki gibi bir devrim, uzun soluklu bir diktatörlük hayal ederken 2011’de Kaddafi’nin devrildiği gibi gitmekten de korkuyor.

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Bu yüzden son hamlesini çaresizlik olarak okumak yanlış olmaz. Libya’daki dostlarım Hafter’in içeriden çökmek üzere olduğunu ifade ediyor. Gazeteci meslektaşlarım, “Sirenayka’da onu destekleyen kabileler şimdi onu terk ediyor. Kabile liderleri, Trablus için verilen savaşlarda kabilelerin gençlerini boş yere öldürmekle onu suçluyorlar. Burada cenazesiz tek bir gün yok. Piyade birlikleri çok azaldı. Bingazi ve büyük merkezlerde olaylar çıkmasından korkuluyor. Koronavirüs nedeniyle hepimiz eve kapalıyız ama şimdi meydan çatışmaları korkusu da ekleniyor” şeklinde konuşuyor.

Çetiner Çetin’in yazısı