Çetiner Çetin: Irak’ta iki Kürt partisinin bu kaotik ortamda bağımsızlık ilan etmeye kalkması akıl dışı değil

Irak elbette sadece sokağa çıkan insanların talepleri yüzünden bu duruma gelmiş değil. Ülke 2003’ten bu yana yolsuzluğa batmış, tepki çok ama perde arkasında da başka bir hareketlilik var.

Bağdat’ta Irak Ordusu içinde yer alan Arap milliyetçisi Şii grupların her an darbeye kalkışabileceği konuşuluyor.

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2017’de yapılan bağımsızlık referandumu sonucu elinde hazır bekleyen iki Kürt partisinin bu kaotik ortamda ortak akılla hareket ederek bağımsızlık ilan etmeye kalkması ise ihtimal dışı değil.

Kısacası, Ankara’nın önünde yine çok bilinmeyenli bir denklem var. Gündelik siyasetin hamasetinden uzak, uzun vadeli düşünmemiz, karar almamız gereken bir dönemdeyiz.

Çetiner Çetin’in yazısı