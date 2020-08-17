Çetiner Çetin: İngilizlerin desteğini alamayacaksa Macron nasıl hareket edecek?

Fransa’nın tavrına karşın İngiltere Macron’un Avrupa’yı sürüklemeye çalıştığı kaosu sadece gülümseyerek izliyor. Zira Macron’un konuşmalarının ardından görüştüğüm İngiliz diplomatlar, İngiltere’nin Kıbrıs dahil birçok konu başlığından dolayı Akdeniz havzasında söz söyleme pozisyonunda olduğunu ancak Macron’un politikalarının peşinden koşmaya niyetlerinin olmadığını belirtiyorlar.

İngiliz diplomatik kaynaklar, İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de yaklaşmakta olan fırtına konusundaki politikasına yön veren ruh, Winston Churchill veya Margaret Thatcher’dan ziyade Harold Wilson gibi göründüğüne vurgu yaparak, Britanya’nın riskler karşısında teyakkuza geçip Macron’un kafasına göre asker göndermeyeceğini belirtiyorlar.

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İngilizlerin desteğini alamayacaksa Macron nasıl hareket edecektir?

Çetiner Çetin’in yazısı