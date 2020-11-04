Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çetiner Çetin: Biz en kötü dönemimizi Trump’ın başkanlığında yaşadık

Trump bir çok ülkeye gitti. Ama dört yıllık başkanlık süresi içinde bir çok kez görüşme yapmasına rağmen Türkiye’ye gelmemeye özen gösterdi.

İnsan hakları konusunda, özellikle de Yemen’de yaşanan kötü manzaraya karşı, BM kararlarını yok sayan Trump, Bakırköy ölçeğindeki Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35 satışına onay verdi. Bu durum körfez ülkelerinin milyarlarca doları Trump için ABD seçimlerinde harcamasına neden oldu.

Reklam

ABD tarihin en kötü mektubu Trump döneminde bize geldi. Diplomasi kuralları dışında gelen bu mektup iade edildi. Yani ille de Trump diyenlerin bunları unutmaması gerekir…

Trump Halkbank krizinde de olağan sürece müdahale etmedi. Bolton başta olmak üzere Trump’ın yakın çevresindeki danışmaların anılarında yer aldığının tersine biz en kötü dönemimizi Trump’ın başkanlığında yaşadık.

Çetiner Çetin’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Depremde can kaybı 114’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Trump mı Biden mı? Günlerce beklenebilir

Yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...