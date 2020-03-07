Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeniyken, 7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Çetin Emeç, ölümünün 30’uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Fotoğraf: DHA

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, yazarları Doğan Hızlan ve Sedat Ergin, gazetenin eski yazarı Oktay Ekşi ile meslektaşları ve yakınları katıldı.

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Ahmet Hakan, Emeç’in kendisi için üç şeyi temsil ettiğini söyledi: “Birincisi gazetemiz Hürriyet geleneğinin çok önemli bir parçasıdır kendisi. Hürriyet’in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmasında ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerden biridir. İkincisi de Türk basın tarihinde suikastlere kurban giden, öldürülen gazeteciler içinde yer almaktadır. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Bir büyük bedel ödemiştir. Büyük bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu açıdan da önemlidir. Yine benim açımdan ‘Çetin Emeç’ dendiğinde üçüncü husus da şudur; bugün benim işgal ettiğim makamda vaktiyle onun oturuyor olması önemli… Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Ben gerçekten Çetin Emeç’i tanıma fırsatı bulamadım. O nedenle Çetin Emeç’in kişiliğinden, tarzından, yaklaşımlarından söz etme şansına sahip değilim.”