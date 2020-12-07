Çetin Çetiner: Kaynaklar Türkiye’ye yaptırımların hemen uygulanmasının masada olmadığını belirtiyor

İlk senaryo, yaptırımları otomatik olarak uygulama kararı, ikincisi ise yaptırımlara karar vermek, ancak bunları hemen etkinleştirmemek. Bir bakıma ikinci senaryo, geçen ekim ayında yapılan AB Zirvesi sonuçlarına benziyor. Hemen söyleyeyim, görüştüğüm diplomatik kaynaklar, Türkiye’ye karşı kısıtlayıcı önlemlerin/yaptırımların hemen uygulanmasının şu anda masada bulunmadığını belirtiyorlar.

Ancak, tehlikeli bir boyut var. Yaptırım uygulanabilecek sektörlerin somut bir listesinin hazırlanması ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’i bununla ilgili bir yaptırım kataloğunun yazılı olarak hazırlamakla görevlendirilmesine zorlayabilirler.

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Çetin Çetiner’in yazısı