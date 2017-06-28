‘Çete’nin gölgesinde düğün: Messi’nin evliliği, eşitsizliğin bir metaforu

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 30 Haziran’da doğduğu şehir olan Rosario’da, uyuşturucu çetesi ‘Los Monos’un kontrolündeki bir mahallenin yakınındaki bir otelde evlenecek.

Guardian’ın haberine göre, Messi’nin Barcelona’daki takım arkadaşları da düğün için başkent Buenos Aires’in 300 kilometre kuzeyindeki Rosario’ya gidecek.

Rosario’nun merkezinde lüks bir otelde yapılacak düğün öncesinde şehirdeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Otelin hemen yakınında uyuşturucu çetesi Los Monos’un kontrolündeki Los Flores mahallesi var.

‘Eşitsizliğin bir metaforu’

Rosario’daki uyuşturucu ticareti hakkında kitapları olan yazar Carlos Del Frade, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Messi’nin evliliği bölgedeki kumarhanenin varlığı gibi. Eşitsizliğin bir metaforu” dedi.

17 Haziran’da Los Monos çetesiyle bağlantılı dört kadına motosikletten ateş açılmış, şu an cezaevinde olan çetenin eski lideri Ariel Cantero’nun kız kardeşi hayatını kaybetmişti.

Del Frade’nin söylediğine göre çete bağlantılı cinayetler sebebiyle son beş yılda binden fazla insan hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göreyse geçen yıl Rosario’daki cinayet oranı ülke ortalamasının iki katıydı.

Yazarın belirttiğine göre Los Monos, Los Flores mahallesinde ‘de facto’ bir devlet kurmuş durumda.

2000 yılında Barcelona’ya göç ettiler

Rosario’nun tarihsel olarak güçlü bir işçi sınıfı var. Messi’nin 90’lı yıllarda burada metal işçisi olan babası, Arjantin’deki ekonomik kriz sebebiyle 2000 yılında Barcelona’ya göç etmişti.

Yüksek suç oranına karşın devlet düğüne gelecek ünlü davetlilerin güvenliğini sağlayacağını söylüyor.

AFP’ye konuşan şehrin yöneticilerinden Monica Fein, “Rosario düğüne hazır. Lionel burada evlenmeyi seçti çünkü burası onun evi ve burada güvende hissediyor. Onun güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.