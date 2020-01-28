Çete dosyasında Soylu ayrıntısı

ALİ YILMAZ

Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianameye göre sanıklardan birinin “Ya, onların Süleyman Soylu’su olsun, bizim Allah’ımız var” ifadesi teknik takibe takıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması geçen günlerde yapılan 83 sanıklı davanın dosyasına, şüphelilerin telefon görüşmeleri de girdi.

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Sanıklardan Harun Aydın ile Ali Özeroğlu arasında geçen telefon görüşmesinin tarihi 7 Kasım 2017. Görüşmede, Aydın, Özeroğlu’na herhangi bir gelişme olup olmadığını soruyor. “Yok baba hayırlı bir haber yok” diyen Özeroğlu’na Aydın “Kaçıncı gün oldu gerçi daha” diyor. Özeroğlu ise “Baba işte cuma gününden bu yana hesapla… Cumartesi bir, pazar iki, pazartesi üç, salı dört… Yedi gün işte, bir haftalık gözaltı süresi aldılar” diyor. Aydın ise devamında “Bir hafta zaten emniyetin direkt hakkı ya. O olağanüstünden dolayı onun bir ay da uzatabiliyor isterlerse” diyor.

‘Sarallar, Soylu’ya büyük para indirmiş’

Görüşmenin devamında Ali Özeroğlu “Bu Süleyman Soylu diyorlar baba işte… Süleyman Soylu k… çocuğu daha bir buçuk ay öncesinden böyle bir duyumumuz vardı. Sarallar, Süleyman Soylu’ya büyük para indirmişler. Süleyman Soylu üzerinden bürokratlara, bürokrasiye, emniyete bir baskı yaptığını söylüyorlar; söyleniyordu yani… Bir buçuk ay öncesinden bir buçuk ay öncesinden baba” diyor.

Özeroğlu’nun bu sözlerine karşılık Aydın, “Ya ama o Süleyman Soylu hani o oranın çocuğu hani o tarafın evladı diyelim ama şeyi oralarda onun hiç yaşantısı yok ki ya oraları bilmez yani onun orada” diyor.

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Konuşmanın devamında Ali Özeroğlu ise “Bize … Samsun’a Samsun’a Bafra’ya daha yakında işte demek ki çekiniyor mu ne yapıyorsa baskı mı yapıyorlar işte para mı indirdiler ne indirdilerse amca” diyor. Bu ifade üzerine Aydın, bakan Soylu için “Haa paraya canı az diye duymuştum” diye konuşuyor.

‘Onların Süleyman Soylu’su varsa…’

Özeroğlu, bu yöndeki duyumlarının bir buçuk ay öncesine dayandığını söylerken Harun Aydın, “Ya onların Süleyman Soylu’su olsun, bizim Allah’ımız var” diyor.

‘Benim kim olduğumu biliyor musun?’

374 sayfalık iddianamede, suç örgütü üyelerinin işlediği iddia edilen eylemler tek tek ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor. İddianame, suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Mehmet Şahin’in, işinsanı Ercan Temur’a yönelik tehdit dolu sözleri de yer aldı.

Başka bir kişiden alacağı olan Temur, alacağına karşılık kendisine verilen otomobil nedeniyle Şahin ile karşı karşıya geldi. Dosyaya giren telefon tapesine göre Şahin, Temur’a “Sen benim kim olduğumu anlayamadın herhalde” dedikten sonra “Ben Sedat Şahin’in abisiyim, bizi bütün İstanbul tanır. Ben istediğim şeyi alırım” diyor. Temur’un “Sakin olun önce. Eğer benden bir alacağınız varsa alabilirsiniz” sözleri sonrası Şahin “Gör bak simdi nasıl seni arabayla birlikte çocuklara aldıracağım görürsün” diyor. Bu sözler üzerine Temur telefonunu kapatıyor.