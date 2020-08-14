Çeşme’deki yangına müdahale başladı

İzmir’in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Fotoğraflar: AA

Ildır Mahallesi’nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın nedeniyle üç site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.