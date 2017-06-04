Çeşme’de ruhsatsız ‘beach’ için yıkım kararı: Para cezası da verildi

İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’de yapımı süren ‘beach’ için taş duvar ve demir platformlar ören şirkete 60 bin lira para cezası verildi, yapılar da yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihaleyle verdiği Gücücek Koyu’ndaki alana Fıratsan Limited Şirketi tarafından yapılan ‘beach’ inşaatı tepkiye sebep olmuştu. Koy çevresinde oturanlar ise kendilerine denize girecek yer kalmadığını söylemişti.

Şikayetler üzerine 25 Mayıs’ta bölgeye giden Çeşme Belediyesi ekipleri, yol kenarındaki taş duvar, denizin içindeki demir platformdan iskele ve deniz kenarındaki diğer platformların ruhsatsız olması gerekçesiyle inşaatı mühürleyerek tutanak tuttu.

Belediye encümeninde görüşülen tutanağın ardından, ‘devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alana ruhsatsız olarak’ yapılaşma yapıldığı için şirkete 60 bin 365 lira 17 kuruş para cezası verilirken kararda, ‘cezalı ruhsata bağlanma imkanı olmayan aykırılıkların yıkımı gerektiği’ belirtildi.

Yıkım işleminin bir ay içinde gerçekleşmesi gerekiyor.