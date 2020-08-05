Çeşme kaymakamının görev yeri değiştirildi

Son günlerde Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp edilmesiyle gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesinin kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevinden alınarak İzmir vali yardımcılığına atandı.

Fotoğraf: DHA

Kaymakamın bakanlık tarafından görevden alınmasında, son dönemlerde yaşanan olaylar, ‘corona’ tedbirlerinin yeterince alınmaması, plajlarda ‘corona’ tedbirlerine uyulmaması ve sosyal mesafe ihlalleri olduğu öne sürüldü.

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Evli ve iki çocuk babası Kara, İzmir’e vali yardımcısı olarak gönderildi. Çeşme kaymakamlığına ise Ünal Çakıcı getirildi.