Çeşme-Atina arasında feribot seferleri başlıyor

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina arasında, yarın, feribot seferleri başlıyor. Çeşme ile Atina’nın Lavrion limanı arasındaki yolculuk yedi saat sürecek.

Fotoğraf: virahaber.com

İzmir merkezli bir firmanın üstlendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığı her gün karşılıklı olarak yapılacak. 360 yolcu, 500 otomobil ve 90 TIR Feribotta yolcuların yanı sıra ağır tonajlı TIR’lar da taşınacak.

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Uzun zamandır yapılması istenen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen seferlerin başlaması için süreç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın girişimleriyle hızlandı.

Yurt dışından gelen Türkler için kolaylık sağlayacağı, Avrupa bağlantılı iş yapan şirketler için de maliyetleri yarı yarıya düşüreceği belirtilen seferlerin turizme de katkı sağlaması bekleniyor.

İlk sefer yarın 17.30’da yapılacak. İlk sefer öncesinde Çeşme Limanı’nda mehteran konseri ve halk oyunlarının renk katacağı bir tören düzenlenecek.