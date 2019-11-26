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Yaramazlara biraz batar!

Çeşme açıklarında botu sürüklenen 11’i çocuk 20 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinden yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle lastik botları sürüklenen 20 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Çeşme ilçesi kıyılarından dün denize açılan tamamı Afganistan uyruklu altısı erkek, üçü kadın, 11’i çocuk toplam 20 sığınmacının lastik botu, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

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Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları kurtararak kıyıya getirdi. Sığınmacılar kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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