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Yaramazlara biraz batar!

Ceset parçalarıyla dolu bavullarla otobüs yolculuğu yapıp anne-babasını ziyarete gitti

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan bir adam, Illinois eyaletinde yaşayan anne-babasını ziyarete gitti. Beş saatlik otobüs yolculuğu yapan adamın bavullarında kız arkadaşına ait ceset parçaları vardı.

Fotoğraf: CBS

Melvin Martin Jr., Louisville kentinden otobüse binerek Chicago kentine gitti. Anne-babası onu karşılayıp eve götürdü.

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Anne-babası oğullarının son derece ağır olan bavullarını açmamasından şüphelendi; birkaç gün sonra odaya kötü bir koku yayılınca şüpheleri arttı.

Pazartesi günü Melvin Martin Jr. kütüphaneye gidince bavulları açtılar ve içlerinin ceset parçalarıyla dolu olduğunu görünce gözlerine inanamadılar. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atınca da polise haber verdiler.

İnceleme yapan polis, ceset parçalarının, DNA testi sonucunda, Melvin Martin Jr.’ın 31 yaşındaki kız arkadaşına ait olduğunun belirlendiğini, ikilinin Kentucky’de birlikte yaşadığı evde de ceset parçaları bulunduğunu açıkladı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Melvin Martin Jr. tutuklandı.

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