Cesaret ister: Rekortmen yüzücü Phelps, köpekbalığıyla yarışacak

Olimpiyat şampiyonu ABD’li yüzücü Michael Phelps, köpekbalıklarıyla ‘boy ölçüştürmeye’ niyetli.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Phelps, Discovery Channel’ın ‘Köpekbalığı Haftası’ kuşağında yayınlanmak üzere yeni bir yarışa hazırlanıyor.

Kanaldan yapılan duyuruda yüzücünün köpekbalıklarıyla ilgili hızlı bir eğitimden geçeceği ifade edilerek şöyle dendi: “Phelps’e köpekbalıkları hakkında yanlış bilinenlerden, nasıl köpekbalıklarının bir metre yakınında güvenli bir şekilde yüzüleceğine kadar pek çok şey öğreteceğiz. Phelps, büyük beyaz köpekbalığının gücüyle karşılaşacak.”

Ancak Phelps’in köpekbalıklarıyla ne şekilde yüzeceği belirsiz.

Köpekbalıkları insanlardan 10 kat daha hızlı yüzüyor.

Geçen yılki Rio Olimpiyat Oyunları’nın ardından sporu bırakan Phelps, kariyeri boyunca 23 olimpiyat madalyası kazandı, 39 dünya rekoru kırdı.