Cerrahpaşalı profesör: ‘Corona’nın kalp kaslarına verdiği zarar gözden kaçıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, covid-19 hastalarında kalp yetmezliği de gelişebildiğini söyledi.

Fotoğraf: Medical News Today (Arşiv)

Aynı zamanda Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği kurucu şefi Akgül, corona virüsünün hücre içine girmek için kullandığı ACE-2 reseptörünün akciğer, kalp, damarlar ve bağırsaklarda bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle corona virüsünün akciğeri hasta ettiği gibi kalbi de etkilediğini belirtti.

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‘Hastalara ekokardiyografi yapılmalı’

Akgül, şimdiye kadar akciğerle ilgili şikayetlerin üzerinde durulduğunu söyleyerek şu uyarılarda bulundu: “Çok yakında daha da belirgin hale gelecek kalp kasının iltihaplanmasına bağlı şikayetler de gündemde olacak. Covid-19 hastalarının birçoğunda kalp kası harabiyetini gösteren troponin enzimi yükselir. Hasta grubumuzda da bu bulgu sıklıkla karşımıza çıkmakta. Kalp kasının virüsle etkilenmesine miyokardit denir ve tedavi edilmezse kalp yetmezliğine neden olur. Covid-19 tanısıyla yatanlar şu anda akciğer tomografisinde düzelme olduğunda evde tedaviye gönderiliyor. Fakat kalpteki durum bazen gözden kaçırılıyor. Oysa biz, troponin yüksek hastalara ekokardiyografi de yapıyoruz. Gerekirse kalp yetmezliği tedavileri de başlıyoruz. Kalp yetmezliği olduğunda hastada nefes darlığı ve göğüste rahatsız edici bir sıkışma hissi oluşuyor, bu arada bacaklarda şişlikler de başlıyor. Hastalarda nefes darlığı olduğu için tüm şikayetlerin akciğerden kaynaklandığı düşüncesi oluşuyor. Bu nedenle, covid-19 şikayetiyle hastaneye yatırılan tüm hastalarda kanda troponin enzimi bakılmalı ve hastalara ekokardiyografi yapılmalı.”