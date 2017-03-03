Cerrahpaşa’da hayatını kaybeden hasta için 730 bin TL tazminat ödenecek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dört yıl önce doğum yaptıktan sonra yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybeden Pervin Çoksüer için İstanbul Üniversitesi’nin 730 bin TL tazminat ödesine karar verildi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, dört yıl önce sezaryenle doğum yapan Pervin Çoksüer’e doktorun talimatıyla iki ünite kan verildi. 17 gün yoğun bakımda tutulan anne rahmi de alındıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Çoksüer’in akrabalarına ulaşan bir doktor, başka hastaya ait farklı gruptan iki ünite kanın anneye verildiğini, bunun sonradan anlaşıldığını söyledi.

Baba Çoksüer’ün şikayetçi olması üzerine YÖK’ün izniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hakkında soruşturma başlatıldı.

730 bin 148 TL tazminat

Soruşturma sonunda A.T. adlı hastaya ait farklı gruptan bir kanın Çoksüer’e verildiği belirlendi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne açılan tazminat davasında mahkeme İstanbul Üniversitesi’ni suçlu buldu.

Üniversitenin, Çoksüer’in kızı Tuana için 151 bin 898 TL, eşi için 72 bin 249 TL olmak üzere toplam 230 bin 148 TL maddi tazminat, toplam 500 bin TL de manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Ailenin avukatı Cengiz Kesici, davanın hekimlerin kusurları nedeniyle meydana gelen sorumluluğun tespiti açısından emsal bir karar teşkil ettiğini söyledi.

Tekniker ve doktor hakkında ‘taksirle ölüm davası’ açıldı

Davada yanlış kan veren tekniker Özlem Yıldız ve Dr. Nilgün Çolakoğlu da kusurlu bulundu. İkili ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’le suçlanıyor.