Cerrahpaşa’da görevli bekçi Covid-19’a yenik düştü

İstanbul’da, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Receb Ünlü Covid-19’a yenik düştü. Ünlü, yaklaşık iki aydır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi görüyordu.

Fotoğraf: DHA

Evli ve iki çocuk babası Ünlü görevi başındayken virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca 15 gün önce yoğun bakım servisine alınan Ünlü kurtarılamadı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü’yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”