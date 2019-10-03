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Yaramazlara biraz batar!

Cerrahpaşa’da deprem etkisi: Yurtlara tahliye, çocuk kliniklerinde hizmete ara

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı binalarının depremde oluşan hasar nedeniyle boşaltılacağı, bazı birimlerde de hizmete ara verileceği bildirildi.

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin Avcılar’daki binası boşaltılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Geçen hafta meydana gelen 5.8’lik depremin ardından fakültenin bazı binalarında hasar oluştuğu tespit edilmişti.

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Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın’ın açıklamasına göre Avcılar’daki veteriner fakültesi binası boşaltılırken, buraya bağlı hayvan hastanesindeki faaliyetlere de belirli bir süre ara verilecek.

Açıklamada, hasar gören Avcılar’daki yurt binalarının da 6 Ekim’e kadar tahliye edileceği belirtildi.

Buna göre, veteriner fakültesinde ve üniversitenin Bakırköy yerleşkesinde yer alan sağlık bilimleri fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihlerinde ara verildi.

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Bakırköy yerleşkesindeki fakültenin, burası yıkılıp yeni bina yapılana kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına, Cerrahpaşa yerleşkesinde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi’nin (çocuk acil ve çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmasına karar verildi.

Aydın’ın açıklamaları şöyle: ”Avcılar yerleşkemizde veteriner fakültesine bağlı olarak çalışan hayvan hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir. Veterinerlik fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi. Bakırköy yerleşkemizde yer alan sağlık bilimleri fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir. Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Birimi’nin (çocuk acil ve çocuk klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir.”

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