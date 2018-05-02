Cerrahpaşa tam kadro bölünmeyi protesto etti: Bilim kan kaybediyor, bilime kan ver

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, asistan ve uzman hekimler, personel ve öğrenciler üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısını ‘Bilim Kan Kaybediyor. Bilime Kan Ver’ diyerek protesto etti.

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı geçen hafta Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 Nisan’da Malatya’daki İnönü Üniversite’sinin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

İstanbul Üniversitesi’nden İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilecek fakülteler arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de vardı.

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DHA’nın haberine göre dekanlık binası önünde toplanan gruba, Prof. Dr. Hilmi Apak ve Prof. Dr. Abdi Özarslan birer konuşma yaptı.

Sadece isim için toplanmadıklarını belirten Prof. Apak, şunları söyledi: “Biz kendimizi kurtaralım bizden sonra gelenler ne yapsın diye değil. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Bir karar verirsiniz, güç sizdedir, yıkarsınız. Bizden sonra gelenler ne olacak? Burada çok büyük bir birikim var. Burada hiçbir öğrenci karaciğerin yerini öğrenmeden mezun olmaz. Burada hiçbir tıp öğrencisi bir damara girmeden mezun olmaz. Burada hiçbir öğrenci hastayla bir olmadan, hastanın elini tutmadan mezun olmaz. Burası Cerrahpaşa. Burada amacımız kaliteyse bu kaliteyi hep birlikte oluşturuyoruz.”

Prof. Özarslan da geçmişleri ve kökleri için bir araya geldiklerini söyleyerek “Geleceğimize konan o zinciri kırmak için buradayız” dedi.

Özarslan konuşmasına şöyle devam etti: “Üzgünüz. Kırgınız. Hepimizi ideolojik olarak tanımlandık. Sayın cumhurbaşkanına bu bilgiyi ileten birileri olduğunu biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanım şu topluluğa bir bakın. Bunların içerisinde herhangi bir siyasetten, herhangi bir görüşü temsil eden herhangi bir pankart herhangi bir reklam herhangi bir haykırış var mı? ‘Biz üniversitemizi istiyoruz’ diyorlar. ‘Biz fakültemizin üniversiteden ayrılmamasını istiyoruz’ diyorlar. Biz köklerimize bağlı olarak kalmak istiyoruz diyorlar. Bu insanların ideolojik olması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Bu işin ideolojisinin altındaki tek suçlu benim. Neden mi? Çünkü 1 Mayıs’ta doğdum. 1 Mayıs’ın anlamını biliyorsunuz. Olsa olsa bu kadar ideolojiğiz. Daha fazlası da olmaz.”

Üniversitenin bahçesinde aynı zamanda ‘Bilim Kan Kaybediyor. Bilime Kan Ver’ başlıklı bir de etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler ve hastaneye gelen vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Öte yandan üniversite öğrencileri kurdukları stantlarda hastaların tansiyonunu ölçtü ve onlara bölünmeyle ilgili bilgi verdi.