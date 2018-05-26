Cerrahpaşa dekanını görevden alan YÖK başkanı: Parti açıklaması doğru değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, fakülte bahçesinde parti açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) alınarak yeni kurulacak üniversite bağlanacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmişti.

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Ziyaretin ardından, bölünme karşıtı protestolarda da önplana çıkan fakülte dekanı Prof. Dr. Alaaddin Duran’ın görevine YÖK talimatıyla son verilmişti.

‘Propaganda izin vermeli miyiz?’

CNN Türk canlı yayınına katılan Saraç’a Duran’ın görevden alınması soruldu.

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YÖK başkanı, Cerrahpaşa’nın ‘büyük bir değer ifade eden’ İÜ’nün önemli bir bölümü olduğunu, bilim insanlarının ve öğrencilerinin de çok nitelikli olduğunu söyledi.

“Dekanımızı da ben tanırım, severim kendisini” diyen Prof. Dr. Saraç, sözlerine şöyle devam etti: “Tabii ki her önemli siyasi figür bir fakülteye gelebilir. Belli kurallar çerçevesinde oradan bilgi isteyebilir, ağırlanır, brifing verilir. Hepsi önemli ve yapılmalı. Bir de şu açıdan bakalım: Orası hizmet vermek açısından bir hastane bahçesi. Ama asıl bir fakülte bahçesi. Fakülte bahçelerinde siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız? Ben eminim ki CHP’nin yöneticileri de dahil bütün partilerin, fakülte bahçelerinde, üniversitelerde, siyasetin propagandasının yapılmasına, partilerin propagandasına sahne olmasına olumlu bakacağını sanmıyorum. Bütün partilerin olumlu bakacağını sanmıyorum. Fakülte bahçesinde öğrencilerimiz var. Onlar elbette ki politikayla ilgilenecekler. Elbette ki üniversite sorunlarını politikacılarla da tartışacaklar. Fakülte bahçelerindeki öğrenci ve hocalarımızın birinci vasfı, hocalık ve öğrencilik. Üniversitelerimiz farklı düşüncelere zemin teşkil edecek, bunda hiçbir sakınca yok. Ancak fakülte bahçesinde siyasi propagandaya izin vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Partilere tüm kapılarımız açık. Ancak fakülte bahçelerinde partilerin propaganda yapması ayrı bir konu. İdareci tabii ki bilim insanı, saygı duyuyoruz. Ancak bunun yönetimi de farklı konu.”

YÖK başkanı, bir partinin Anadolu’daki bir üniversitede yerleşke içinde faaliyet yapmak istediğini, rektörün durumu kendilerine ilettiğini, doğru olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Saraç şunları kaydetti: “Dolayısıyla bu hassasiyetin ben aslında bütün partiler tarafından, Türk halkı tarafından da benimsendiğini düşünüyorum. Bir fakülte bahçesinde bir partinin açıklamalarının doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz bunu akademinin kendi adabı, formatı içinde çözümlemeye çalışıyoruz. Burada bir dekana karşı olma durumu söz konusu değil. Orada bir durumun idareciler tarafından yönetilememesi söz konusu. Dekanımız istifa etti, değerli bir bilim insanı. Hakkında işlem yapılma gibi bir şey söz konusu değil. Ancak bilim insanlığıyla yöneticilik aynı şeyler değil.”