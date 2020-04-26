Cerrahpaşa dekanı: Stabillik devam ederse diğer hastalara bakmaya başlarız

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen vaka artış hızındaki yatay seyir devam ederse hastanede ameliyatlara başlanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Gönen, Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 10 Mart öncesine dönmenin kolay olmadığını dile getirdi.

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Gönen şöyle konuştu: “Kimsenin aceleci olmaması gerekir. Bir süre daha dikkat edeceğiz, tedbirleri gevşetirsek tekrar başa dönme ihtimali var. 10 Mart öncesine dönebilmenin yolu aşı ve tedavinin bulunması ile olur. Hastalığın ikinci bir atak yapmasına müsaade etmememiz lazım, onun için de sosyal izolasyona uymalıyız. Hastalık plato çiziyor, bunun aşağı inişe geçmesi lazım, sonlanması mümkün değil, daha aşağı gidip biraz tedbirlerin gevşemesi bile en az iki-üç ay sonra olur diye tahmin ediyorum.”

Acil ameliyatlar dışında bütün ameliyatları ve poliklinikte acil olmayan randevuları bu süreçte ertelediklerini kaydeden Gönen şunları söyledi: “Bu stabillik devam ederse yine biraz daha poliklinikteki hastalarımıza yavaş yavaş bakmaya, diğer ameliyatları da yapmaya başlayacağız gibi görünüyor. Ama buna da önümüzdeki hafta bilim kurulunda tekrar ele alıp değerlendirdikten sonra karar vereceğiz.”