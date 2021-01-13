Cerrahpaşa dekanı: Aşılamayı Avrupa’dan önce bitirebiliriz, yeter ki aşılar gelsin

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Türkiye’nin aşılama konusunda dünyanın en iyi sistemine sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyerek “Yeter ki aşılar gelsin. Tüm nüfusun aşılanmasını Avrupa ülkelerinden bile önce bitirebiliriz” dedi.

Çin aşılarının ilk partisi birkaç ertelemenin ardından nihayet 30 Aralık’ta gelmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Eskiye dönüşün ancak aşılamaların başlamasıyla mümkün olabileceğini belirten Prof. Dr. Gönen vurgulayarak “Sağlık Bakanlığı aile hekimlikleri, halk sağlığı ekipleri, özel, kamu, üniversite hastanelerinin hepsine aşı yapma yetkisi verdi. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.

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Çalışanların aşılanması için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Prof. Dr. Gönen, şu bilgileri verdi: “Çalışanlarımız için 4 bine yakın aşı talebimiz oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nın koordinatörlüğünde çalışmaları yürütüyoruz. Çalışanlarımızı da yüksek, orta ve düşük risk grubu olarak klasifiye ederek sırayla aşılamaya alacağız. İlk önce yüksek riskli grup yani yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve Kovid servislerinde çalışan hekim, yardımcı sağlık personeli, hemşireler, temizlik elemanı gibi tüm personelimizi aşılayacağız. Daha sonra da Covid olmayan servislerde çalışanlar ve ardından temel bilimler gibi daha geri planda çalışanları aşılayacağız.”

Sağlık çalışanlarının ardından vatandaşların aşılanmasında da bölgeye hizmet verecek büyük bir hastane olduklarını anlatan Prof. Dr. Gönen, bunun için de beş aşı polikliniği açacaklarını ve mesai saatleri içinde günlük ortalama 500 ila 1000 kişiyi aşılayabilecek kapasitede çalışabileceklerini belirtti.

Nüfusun tamamı aşılansa bile sürü bağışıklığının oluşabilmesi için sekiz-10 aya ihtiyaç olacağını ifade eden Prof. Dr. Gönen “Bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumaya devam etmek zorundayız” dedi.

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‘Pozitiflik oranı yüzde 5’e düştü’

İstanbul’un en büyük pandemi merkezlerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde PCR pozitiflik oranlarının yüzde 5’lere düştüğüne işaret eden dekan şunları söyledi: “Son 10 gündür vaka sayılarında çok belirgin bir azalmanın olduğunu gözlemliyoruz. Bu ikinci pikte merkezimizde günlük 2 bine yakın PCR testi yapıyorduk ve pozitiflik oranı da yüzde 20’lerin üzerindeydi. Şu anda ilk başvuru polikliniğimize ortalama 350-400 müracaat oluyor ve testlerdeki pozitiflik oranı da yüzde 5’lere düştü. Hem müracaatta, testlerdeki pozitiflik oranlarında belirgin bir düşüş var. Ama yeni tespit edilen vaka sayısı, iyileşen vaka sayısının hala üzerinde. Onun için bu tedbirlere bir süre daha devam edilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mart ayından bu yana 580 bine yakın hasta bakıldığını ve bunların 68 bininin Covid-19 hastası olduğunu anlatan Prof. Dr. Gönen, bu süreçte birçok acil olmayan ameliyat veya hasta takibinin aksadığını ancak vakaların düşmesiyle beraber eski rutine doğru dönmeye başladıklarını belirtti.