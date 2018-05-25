Cerrahpaşa dekanı ‘İnce’nin okula girişine engel olmadı’ diye görevden alındı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin fakülte kampüsünde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması için hükümetin yaptığı düzenlemeye karşı öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları bir süredir eylem yapıyor. Muharrem İnce dün öğle saatlerinde fakülteye gidip eylem yapan üniversitelilere destek vermişti.

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Dekan Alaattin Duran’ın akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Duran’ın Muharrem İnce’yi ‘okula soktuğu’ gerekçesiyle YÖK’ün talimatıyla rektörlük tarafından görevden alındığı bilgisini verdi.

İnce de saat 00.17’de Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İstanbul Üniversitesi’ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye! 24 Haziran’dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran’dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek.”