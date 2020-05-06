Cerrahi maskede 1 liralık üst limit; marketlerde de satılacak

Satışının başlamasına karar verilen cerrahi maskenin fiyatında 1 liralık üst limit belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Fotoğraf: DHA

Cerrahi maskelerin bugüne kadar piyasada satışına izin verilmezken, devlet başvuru üzerine veya vatandaşlara gönderilen kodlarla PTT ve eczaneler aracılığıyla bedava dağıtıyordu. Vatandaşlar, ‘corona’ nedeniyle kullanımı adeta zorunluluk haline gelen maskelere ulaşamadıkları için şikayetçi oluyordu.

Reklam

Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre uygulamanın detaylarıyla ilgili genelge hazırlanıyor.

Genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi.

Cerrahi maske dışında farklı türdeki maskeler için farklı üst limitler belirlenecek.

Reklam

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek.

Satışın başlamasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eczane ve marketleri denetleyemeye başlayacak.

Son olarak, Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak ‘koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için’ ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan, uzmanlar, maskelerde tel bulunmazsa corona virüsüne karşı yeterli koruma sağlanmayacağı yönünde uyarıyor.