Çernobil’in yıldönümünde: Nükleer karşıtı eylem OHAL’den yasaklandı

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Çernobil’in 32’nci ve Fukuşima’nın 7’inci yılı nedeniyle Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un düzenleyeceği miting İçişleri Bakanlığı tarafından OHAL koşulları gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Bakanlığın koyduğu yasak üzerine açıklama yapan çevre örgütleri ve Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, nükleer karşıtı harekete destek vermek isteyenleri 22 Nisan pazar günü (yarın) saat 13.00’te Kadıköy’deki Süreyya Operası’nın önüne ve Beşiktaş Çarşı’ya çağırdı. Platform sözcüleri buluşmalarda basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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İçinde Patika Ekoloji Kolektifi, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Munzur Çevre Derneği, Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Amasra’ya Dokunma Meclisi ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği’nin de bulunduğu platformun açıklamasında şöyle dendi: “Yaşam savunucuları olarak bir daha Çernobil, Fukuşima olmasın demek, yaşam alanlarımızı savunmak ‘Nükleerde Hayat, Hayatta Nükleer Olmaz’ demek için tüm yaşam alanlarına sahip çıkan her kesimi gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına çağırıyoruz. Biz ekoloji örgütleri, yaşam savunucuları olarak bir daha Çernobil, Fukuşima olmasın demek, yaşam alanlarımızı savunmak ‘Nükleerde Hayat, Hayatta Nükleer Olmaz’ demek için tüm yaşam alanlarına sahip çıkan her kesimi gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına çağırıyoruz.”

Nükleer Karşıtı Platform’dan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Biliyoruz ki nükleer santral seviciler önümüze engeller koymak istiyor. Yasaklar, baskılar bizlerin nükleer karşı yaşamı savunmasına engel olamayacak. Nükleere karşı yaşamı savunduğumuz için sokaktayız. 22 Nisan pazar günü saat 13.00’de Sinop NKP ile birlikte İstanbul NKP bileşenleri olarak yaşamı savunmak için Beşiktaş kartal heykelinde olacağız.”

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