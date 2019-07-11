Ukrayna’daki, 26 Nisan 1986’da nükleer santralda meydana gelen patlamayla dünya tarihine adı yazılan Çernobil ‘resmen’ turistik bölge oluyor.

Fotoğraf: Reuters

Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçilerin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santralı etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi öngören kararnameyi imzaladı.

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“Çernobil, Ukrayna için olumsuz bir şeydi şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy, alanı turistik bölgeye dönüştürürken yürüyüş alanları yapacaklarını, yeşil alanlar oluşturacaklarını, mobil telefon ağını güçlendireceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Çernobil’in doğanın insan eliyle gelen bir facia sonrasında yeniden canlandığı bir yer olduğunun altını çizerek, “Bunu turistlere, tarihçilere ve bilim insanlarına göstermeliyiz” dedi.

1986’daki patlama sonucunda ölenlerin sayısı tartışma konusu olsa da 31 kişinin hayatını yitirdiği kayıtlara geçmiş, yüzbinlerce insan sızıntının etkisini yaşamıştı.