Çernobil Nükleer Santrali’nin bulunduğu yasaklı bölge güneş enerjili elektrik santraline dönüşüyor

İspanya, Çernobil Nükleer Santrali’nin bulunduğu yere güneş enerjili elektrik santrali inşa edilmesi için 1 milyon avrodan fazla bütçe ayırmayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters



Sputnik’in haberine göre İspanyol yetkili Angel Sanchez, projenin hazırlık aşamasında olduğunu, başlangıç tarihinin henüz belli olmadığını belirtti. Sanchez, “Kyoto Protokolü çerçevesinde yakın zamanda bir anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda İspanya’nın sera gazı salınımını azaltmaya yönelik projeler için kaynak ayırması öngörülüyor” dedi.



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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 130 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986 tarihinde yapılan bir deneme sırasında meydana gelen patlama, dünyanın en büyük nükleer kazalarından biriydi. ‘Çernobil Faciası’ olarak da bilinen patlama, başta Ukrayna olmak üzere, Rusya, Beyaz Rusya, Türkiye ve bütün Avrupa’yı etkileyen geniş çaplı bir felakete dönüşmüştü. Patlamadan dolayı oluşan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakaları artmıştı.

