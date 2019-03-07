CERN ‘Kadın fizikçiler erkekler kadar iyi değil’ diyen profesörün işine son verdi

Avrupa atom parçacığı araştırma merkezi CERN, erkeklerin fiziğe kadınlardan daha yatkın olduğunu söyleyen profesör Alessandro Strumia’nın işine son verdi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre fizikçi geçen eylül ayında CERN’de yapılan bir atölye çalışması sırasında, “Fizik bizzat erkekler tarafından icat ve inşa edildi” demişti.

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Strumia atölyede ayrıca kadın fizikçilerin çalışmalarının erkek meslektaşlarınınki kadar iyi olmadığını kanıtladığını öne sürdüğü çalışmasının bulgularından söz etmişti.

‘Sözlerimin arkasındayım’

CERN misafir biliminsanı statüsüyle merkezde çalışmakta olan profesörün kontratını yenilemeyeceğini açıkladı.

Strumia ile ilgili olarak mensubu olduğu ve araştırmasını finanse eden Piza Üniversitesi rektörlüğü de bir soruşturma başlatmıştı.

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Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Strumia, “Kutsal sayılan fikirlerin tersi söylendiğinde rahatsız olmak bilim değildir” dedi.