Çerkezoğlu: Gezi’yi savunanlar kazandı; Pınar Öğün Alabora: 7 yıl akıyo gözlerimden

Gezi davasının bugün görülen duruşmasında, sekiz sanık hakkında beraat, tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın da tahliyesine karar verilmesinin ardından sosyal medyada, toplumun birçok kesiminden mesaj yağdı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ‘Gezi’yi savunanların kazandığını’ belirtirken, yazar Ahmet Ümit, “Haklıydık, bir kez daha kazandık” diye yazdı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)



İki tweet atan Çerkezoğlu’nun mesajları şöyle: “Tüm dostlarımız tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme salonlarında ortak tarihimizi, yüreğimizi, aklımızı, Gezi’yi savunanlar kazandı. Mücadele kazandı. Dayanışma kazandı.

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Gezi bizim tarihimizdir, bizim yüreğimizdir, bizim aklımızdır. O gün ne söylediysek, o gün ne yaptıysak, o gün ne hayal ettiysek bugün de savunuyoruz! O gün Taksim’de, bugün Silivri’de.”

Eşi Mehmet Ali Alabora gibi kendisi de davanın sanıklarından olan ve Galler’de yaşayan Pınar Öğün Alabora mesajında, “7 yıl akıyo Gözlerimden…durmuyor. Geçmiş olsun diyen içinden geçiren herkese sarılıyorum” dedi.

‘Geç kalan adalet’

CHP milletvekili Özgür Özel ise şu mesajı paylaştı: “Her ne kadar; Geç gelen adalet, adalet olmasa da karar Kavala’nın 928 gün hukuksuz tutuklu kaldığını itiraf etse de; Gerçek bir demokraside bu davanın hiç açılmaması gerekse de; Güzel şeyler yaşamayı, iyi haberler almayı, vermeyi çok özlemişiz.”

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Özgür Mumcu, “Biz Gezi’de zannettiğimizden de zannettiğinizden de daha büyük, daha kardeş, daha güçlü olduğumuzu gördük. Bir defa gördük, asla unutmayız” diye yazdı.

Fotoğraf: Twitter

“Kapağımız uğurlu geldi ))))) Beraat, tahliye…” yazan karikatürist Tuncay Akgün Leman’ın kapağını da paylaştı.

Usta oyuncu Genco Erkal ise karardan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: “Sevindirdik olduk gene. Nasrettin Hoca’nın eşeği misali, önce suçsuz yere içeri attılar, şimdi beraat ettiler diye seviniyoruz. Olsun, bunca zaman sonra Osman Kavala’ya özgürlük çok yakışacak.”