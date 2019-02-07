Çerkezköylülerin zaferi: Meşe ormanına termik santral projesine iptal kararı

Tekirdağ’ın Pınarça köyü yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu uzmanlar tarafından ‘olumsuz’ olarak verilince iptal edildi.

Fotoğraf: Greenpeace

Yeşil Barış Hukuk Derneği’nin, Silivri Çevre Derneği ile Çerkezköy Termik Santral Projesi için ormanlık alanın enerji üretim alanına dönüştürülmesi hakkında çevre düzeni plan değişikliğine karşı açtığı dava ise Danıştay’da devam ediyor.

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Ne olmuştu?

2017 yılında bölgedeki tarım arazilerini de kapsayan 5450 dönümlük alanda kömürlü termik santral kurulması için ‘acil kamulaştırma’ kararı çıkarılmıştı.

Daha sonra Danıştay, Çerkezköy belediyesinin ‘acele kamulaştırmanın durdurulması’ gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması kararı vermişti.

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Kararın ardından projede yer değişikliğine gidilip bölgede son kalan ormanlık arazilerden birine taşınmıştı.

Kömürlü termik santral projesi için 1 Şubat 2018’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na Trakyalılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle alınmamış, sonrasında toplantı ‘halkın bilgi almak istemediği’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

İki proje daha var

Trakya’da Vize ve Kırklareli’nde iki kömürlü termik santral projesi daha bulunuyor.

Greenpeace’in Çerkezköy, Vize ve Kırklareli’nde yapılmak istenen termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine yaptırdığı modelleme çalışmasına göre bu santraller 40 yıl çalışırsa toplamda 11 bin 230 erken ölüme sebep olacak.

Greenpeace: Zafer yaşamı savunan Tekirdağ halkınındır

Plan aşamasındaki 40’tan fazla santralin de iptal edilmesini talep eden Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, şöyle konuştu: “Başta kadınlar olmak üzere Tekirdağlıların, ormanlarını ve yaşam alanlarını korumak için iki yıldır sürdürdüğü kararlı mücadele sonuç verdi. Bu zafer, tıpkı Gerze ve Yırca’da olduğu gibi kömürlü termik santrale karşı yaşamı savunan Tekirdağ halkınındır. Bu proje hakkında verilen ÇED olumsuz kararı, bölgenin çevre düzeni planında orman alanını ‘enerji üretim alanı’ olarak tanımlayan değişikliğin de iptal edilmesi gerektiğini ortaya koydu.”