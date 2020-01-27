Ceren’in katilinin avukatından istinaf başvurusu: İnceleme eksik yapıldı

Ordu’da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum edilen Özgür Arduç’un (36) avukatı, ‘eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle’ istinafa başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Özdemir, 3 Aralık 2019’da Ordu’nun Altınordu ilçesindeki evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. 1 Aralık’ta cezaevinden kaçtığı açıklanan Arduç, cinayetten iki gün sonra bir otelde yakalanmış ve Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Ocak’ta ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılmıştı.

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Avukatın 23 Ocak’ta yaptığı başvuruda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulması, dosyanın yeniden incelenmek üzere istinaf mahkemesine gönderilmesi ve lehe olan hükümlerin uygulanması istendi. İstinaf dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Dosya kapsamı ve resen incelenecek nedenlerle, müvekkil sanık hakkında verilen karara ilişkin istinaf başvurusunda bulunduğumuzu beyan ederiz. İstinaf başvurumuzun kabulüne, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederiz. Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılmasını talep ederiz. İstinaf incelemesi sonucunda yeniden hüküm verilerek müvekkilin beraatine, sayın mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz.”

İstinaf mahkemesi, Arduç’un talebini kabul ederse, dosya, eksikliklerin giderilmesi için yeniden Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme taleple ilgili ret kararı verirse Yargıtay’a temyiz başvurusu yapma hakkı da bulunuyor.