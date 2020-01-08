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Yaramazlara biraz batar!

Ceren’in katilinin ‘akıl sağlığı’ raporu: Bilinci açık, duygu durum bozukluğu yok

Ordu’da, 3 Aralık 2019’da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun içeriği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Özdemir evinin önünde kalbinden bıçaklanmıştı. Cezaevi firarisi Arduç, polis tarafından yakalanarak 5 Aralık’ta tutuklanmıştı.

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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde üç doktorun oybirliğiyle verilen raporda şu ifadeler yer alıyor: “Bilinci açık, iletişim kurabilen, uyumlu, duygu durum bozukluğu yok, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemedi, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yetenekleri normal.”

Raporda, Arduç’un, TCK’nın ‘akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez’ hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifa edemeyeceği bildirildi.

Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasında bulunmuştu. İfadesinde de akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söylemişti. Mahkeme akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar vermişti. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 24 Aralık’ta muayene edilmişti.

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