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Yaramazlara biraz batar!

Ceren’in katiline cezanın gerekçeli kararı: Uslanmaz kişiliği var

Samsun’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Fotoğraflar: DHA

Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un tanımadığı Özdemir’i sadece ‘insan öldürmüş olmak için’ öldürme düşüncesiyle takip ettiği belirtildi. Kararda, Arduç’un çalıntı bıçağı kadının kalbine sapladığı belirtilirken, ‘katilin uslanmaz kişiliği’ olduğu kaydedildi.

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Özgür Arduç’un sabıkalı bir geçmişe sahip olduğu, daha önce işlediği suçlar nedeniyle hükümlü olarak konulduğu cezaevinde de disiplin cezasını gerektirir çok sayıda eylemi bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, bu nedenlerle verilen cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

Öte yandan Özdemir’in ailesinin avukatı, Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı. Arduç, cinayeti işlerken firari olarak aranıyordu.

Ne olmuştu?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmişti. Mahkeme, cinayet nedeniyle Arduç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Katilin polislere saldırısı nedeniyle yargılandığı dava sürüyor.

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