Ceren’in katili Van cezaevinde: ‘Amok’ kişisini önceden tanımak, tek önlem

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un güvenlik gerekçesiyle götürüleceği öne sürülen Şırnak’tan vazgeçildiği, daha sonra Van’a yönlendirildiği bildirildi. Arduç’u psikiyatri açısından değerlendiren Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci ise katilin ruh halini ‘Amok Sendromu’ olarak tanımladı ve tür bir psikolojiye sahip katilden korunmanın tek yolunun onun önceden tanımlanması olduğunu söyledi.

Görsel: patheos.com

Şırnak’a götürüldüğü sırada Erzurum’da bir süre bekletilen Ceren Özdemir’in katili Arduç’un, yapılan görüşmelerin ardından Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne yönlendirildiği belirtildi. Arduç’un, Şırnak’a götürülürken yolda olay çıkardığı da alınan haberler arasında.

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, 3 Aralık akşamı, Ordu’da, evinin önünde saldırgan Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan Arduç, iki gün sonra kimliği belirlenerek yakalanmıştı.

‘Herhangi bir pişmanlıkta bulunmazlar’

Öte yandan Balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un ifadesinde hiç tanımadığı, güçsüz gördüğü kadınları ve çocukları kendine ‘av’ olarak hedef seçip öldürmek istemesini değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci, katilin ruh halini, ‘insan öldürme hastalığı’ olarak bilinen ‘Amok Sendromu’ olarak tanımladı. Demirci, “Amok rahatsızlığı yaşayan kişilerin bir kısmı, nedensiz bir öfke veya saldırgan bir tavırla insanları öldürme eylemine girer ve bunu soğukkanlı şekilde gerçekleştirerek herhangi bir pişmanlık ibaresinde bulunmazlar” dedi.

Demirci, Amok Sendromu hakkında şöyle dedi: “Geçtiğimiz günlerde yaşanan, genç bir kadının vahşice öldürüldüğü cinayet olayında katilin soğukkanlı, duygusuz ifadeleri dikkat çekmektedir. Bu durum cinayetlerin sadece intikam, husumet, kıskançlık gibi nedenlerle işlenmediğini göstermektedir. Psikiyatri dünyasında ‘Amok Sendromu veya bozukluğu‘ olarak adlandırılan bir durum var. Bazı kaynaklarda ‘koşan amok veya Amok koşucusu (running amok)‘ olarak da isimlendirilmektedir. Amok kelimesi Malay dilinde ‘mengamok‘ kökeninden gelmektedir, bu çok öfkeli ve çaresizce saldırı anlamına gelmektedir.

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Amok sendromunun genellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan Asya toplumlarında görülen bir durum olduğunu anlatan Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci, “Nadiren de olsa gelişmiş toplumlarda görülebilmektedir. Bu rahatsızlık ilk kez 200 yıl önce Kaptan James Cook tarafından Malezya’daki ilkel ada toplumlarında gözlenmeye başlamıştır. Amok rahatsızlığının Beramok ve Amok olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Beramok formu genellikle kişinin bir yakınını kaybetmesi sonucu depresif bir duygu duruma girmesi sonucu saldırgan davranışlar ile ilişkili iken diğer formu olan Amok’ta ise kişinin psikotik bozukluk, kişilik bozukluğu, delüzyonel bozukluk gibi bir akıl sağlığı sorunu sonrası şiddetli öfke ve saldırgan tavırlar göstermesi ile ilişkilidir” dedi.

Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci. Fotoğraf: DHA

Amok rahatsızlığı yaşayan kişilerin nedensiz bir öfke veya saldırgan bir tavırla insanları öldürme eylemine girdiğini anlatan Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci şöyle devam etti: “Bunu soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirerek herhangi bir pişmanlık ibaresinde bulunmazlar. Başka bir kısmı ise öldürme eylemini gerçekleştirdikten sonra depresif bir duygu durum içine girerek süreci kendilerini de öldürme eylemi (intihar) ile tamamlarlar. Bu kişiler genellikle öncesinde de şiddete eğilimli kişilerdir. Nadiren de olsa şiddet geçmişi olmayan kişilerde de görülebilmektedir. Buna Amok koşucusu denilmesinin nedeni, kişinin önüne geleni öldürme isteği ile düşüncesiz ve ruhsuzca hareket edebilmesidir. Amok rahatsızlığına sahip olan kişiler muhtemelen beyindeki bazı yapıların (amigdala vs.) tehdit algısı oluşturması sonucunda ilkel davranışlarla saldırarak savunma eylemine girmektedirler. Bu kişiler herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duymadan önüne gelen kişileri öldürme potansiyeline sahiptirler ve bu durumda çok tehlikeli bir canlı olarak sınıflandırılabilirler.”

‘Bu kişiler önceden tanımlanmalı, tedavisi yok’

Amok rahatsızlığının etkili bir tedavisi bulunmadığına dikkat çeken Psikiyatrist Psikoterapist Demirci, “Bu nedenle tedaviden ziyade bu kişileri öncesinde tanımlayarak önlem almaya çalışmak tedaviden daha etkili bir yol olacaktır. Amok rahatsızlığına sahip kişilerin saldırı eylemleri öncesinde paranoya düşünceleri, kendine zarar verme davranışları, bir yakınını kaybetme veya finansal kriz sonrası davranış değişiklikleri, geçmişinde başka saldırı olayları gibi ipucu durumları gözlemliyor olmak, kişinin ileride gerçekleştirme olasılığı olan cinayetlerin önüne geçebilmek için tek yolumuz olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Katilin 2005’de bıçakladığı Dinçer A., kabusu yeniden yaşıyor

Ceren’in katil zanlısı Özgür Arduç’un 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer A.’nın ise Ceren Özdemir’i kendisine saldıran kişinin öldürdüğünü öğrendiği andan itibaren psikolojik durumunun kötüleştiği öğrenildi. DinçerA.’nın, Ceren Özdemir ile ilgili ilk haberlerde Özgür Arduç tarafından 14 yıl önce ‘öldürüldüğü’ öne sürülmüştü. Ancak Dinçer A.’nın, ölümden kıl payı kurtulmuş olduğu, ortaya çıktı. Arduç’un, 20 yıllık cezasını ise Dinçer A.’yı ‘öldürmeye tam teşebbüs’ten aldığı belirtiliyor.

14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu’da sokakta yürürken arkasından gelen Özgür Arduç’un karın bölgesinden defalarca bıçakladığı Dinçer, 10 gün komada kaldı. Dalağı alınan Dinçer A., DHA’ya, Ceren’in, kendisine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer, aradan geçen süreye rağmen Arduç’un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, “Neden yaptığını ben de hâlâ merak ediyorum” dedi.

Dinçer’in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, “Robot resmini görür görmez yanıma gelip ‘Baba bu beni bıçaklayan değil mi‘ dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum” diye konuştu.

Katil zanlısı Arduç’un, 1987 yılında 3 yaşındayken dedesi tarafından verildiği yetimhaneden 18 yaşına geldiği 2002 yılında ayrıldığı, bir süre İspir Yatılı Okulu’nda kalan Arduç, 2002 yılında Ordu’ya geldiği de belirtildi.

Bu dönemde sürekli hırsızlık yapan Özgür Arduç, 2005 yılının 6 Ağustos günü, kendisine, yolda yürüyen o henüz 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dinçer A.’yı kurban seçti. Öğle saatlerinde yaşanan olayda Arduç, küçük çocuğu, defalarca karnından bıçakladı. Art arda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dinçer A. hastaneye kaldırıldı. İç organları hasar gören Dinçer, bir dizi ameliyata alındı. Dalağı alınan Dinçer, 10 gün boyunca komada kaldı.

Doktorların umutsuz konuştuğu çocuk, mucizevi şekilde hayatta kaldı. Ancak küçük yaşta yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı. Doğuştan astım hastası da olan Dinçer A., lise birinci sınıftayken okulu bırakıp, babası Ahmet A.’nın restoranında çalışmaya başladı.

Saldırının ardından tutuklanarak, cezaevine konulan zanlı Özgür Arduç ise Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, 30 Haziran 2006 günü, ‘kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 30 Mayıs 2008 tarihinde Yargıtay tarafından da onandı.

Şu an 27 yaşında ve bekar olan Dinçer, Ceren’in kendi saldırganı tarafından öldürüldüğünü babasıyla birlikte çalışmaya devam ettiği restoranda öğrendi. Dinçer’in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi: “Çocuğumu zor durdurdum. Oğlum gördüğünde ‘Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?‘ diye sordu. Çocuğum onun yüzünden kendini korumak için hiç boş gezmiyor. Bıçak atmaktan bıktım. Allah korusun karşı karşıya kalsaydık ne olurdu bilemem ki. Ya o onu öldürürdü ya benim çocuğum onu öldürürdü.”

Dinçer’in annesi Kadriye A. de “Üniversitede okuyan çocuğum bile arayıp, bu kişinin peşinden gelebileceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Televizyonda görünce aynı duyguyu hissettim. Bunların sokakta gezmesini istemiyoruz. Oğlum ölebilirdi. Bize o zaman ‘Oğlunuz ölebilir, hazırlığınızı yapın‘ demişlerdi. Oğlumun öldüğünü düşünerek eve geldim, oğlum beni yanına isteyince gelip beni aldılar. Allah tarafından bir can geldi. Şu an çocuğumun psikolojisi bozuldu. Aynı şeyleri tekrar yaşadı” diye konuştu.