Ceren’in katil zanlısı 14 yıl önce bir çocuğu öldürmüş; 1 Aralık’ta cezaevinden kaçmış

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür A.’nın (35) 14 yıl önce bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçıp 2018’de hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ve 1 Aralık’ta cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Özdemir, dün akşam evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş bugün toprağa verilmişti.

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Polisin operasyonuyla yakalanan Özgür A.’nın (üstte) sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında iki polis memurunu bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005’te Ordu’da bir çocuğu öldürdü.

Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi. Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Ordu Valiliği: Zanlı suçunu itiraf etti

Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi: “Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, iki polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir.”

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Açıklamada, “Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.