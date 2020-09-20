Ceren Sözeri: Yeni görevlendirme yakında karşı karşıya kalacağımız sansür döneminin yasal alt yapısını hazırlıyor

Cuma günü resmi gazetede yayınlanmasının ardından İletişim Başkanlığı yepyeni bir konuma erişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı’na ‘stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak’ görevi verildi. Dahası altında Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı gibi yeni bir birim oluşturuldu. Görevlerinden ilki “Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.” Zaten İletişim Başkanlığı da bunu yapmıyor muydu?

Uluslararası alandaki propagandanın başarısı kurumun yapısı ve yöneticilerinin yetenekleri ile sınırlıyken, kendisine bağlı Basın İlan Kurumu eliyle bazı gazetelere sürekli ilan cezası kesen İletişim Başkanlığı’nın ‘iç tehdit unsurları’na karşı hangi araçlarını kullanılabileceğini az çok tahmin ediyoruz. Dolayısıyla, bu yeni görevlendirme yakında karşı karşıya kalacağımız yeni bir sansür döneminin yasal alt yapısını hazırlıyor. Ancak atanmış olmasına rağmen bir siyasetçi gibi davranmaktan çekinmeyen bir bürokrata bu derece geniş yetki tanımak AKP’ye yarar mı? Chomsky’e göre yaramaz.

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Ceren Sözeri’nin yazısı