Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik dersinden sınıfta kalmak

Ahmet Kural’a yönelik tepkiler sürerken bu hafta bir gazeteci, Şafak Timur, yaşadığı şiddeti ve buna duyarsız kalan Dokuz8Haber’i gazetecilerin gündemine taşıdı. Timur’un ilk tweet’i son derece sade bir soruyu içeriyordu, kendisine geçmişte şiddet uygulamış bir gazeteciyle çalışmaya devam edip edilmeyeceğini merak etmişti. Karşılığında sonradan şiddetin tanığı da olduğunu öğrendiğimiz meslektaşımızdan ‘tweet’in ihbar kabul edildiği’, ‘etik kurulların devreye sokulduğu’ cevabı geldi.

İşsiz kalan gazetecilerle birlikte sayı artsa da hak temelli, bağımsız gazeteciler bir holding medyası samimiyetsizliğini kaldıramayacak kadar küçük bir camia. Kaldı ki etik kurullar o kadar da devreye sokulamamış, dört kadın gazeteci ‘kadın kadının yurdudur’ diyerek ve bu kriz ortamında işsiz kalmayı göze alarak istifa ettiler. Ve yine bir kadın gazetecinin cesareti emek sömürüsünü de içeren başka iddiaları beraberinde getirdi.

Reklam

Ceren Sözeri’nin yazısı

SON HABERLER

Avukattan savunma: Müvekkilim eşçinsel… Hakim bey bakar mısınız?

Erzurum’da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Y.Ç.’nin avukatı, müvekkilini “Hakim bey müvekkilim eşçinsel. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. Tehdit ve darp edilen asıl benim müvekkilim” diyerek savundu.

Yazar İsmail Güzelsoy: Ancak kendimizi gördüğümüz zaman uyarılıyoruz

ECE KARAAĞAÇ [email protected] @ecekaraagac_ ‘Değmez, Gölge,’ ‘Çıt Yok,’ ‘Sincap’ ve ‘Hatırla’ gibi kitaplarıyla tanıdığımız, Türkçe’nin en verimli yazarlarından İsmail Güzelsoy bu kez ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’ ile karşımızda. Üstelik İsmail Güzelsoy’un sözcükleri ünlü çizer M.K. Perker’in çizgileriyle buluşuyor bu kez. Güzelsoy’la yeni romanı ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’nin yanı sıra yakın gelecekte okuyacağımız yeni romanlarını da konuştuk. Öncelikle […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...