Ceren Sözeri: Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik dersinden sınıfta kalmak

Ahmet Kural’a yönelik tepkiler sürerken bu hafta bir gazeteci, Şafak Timur, yaşadığı şiddeti ve buna duyarsız kalan Dokuz8Haber’i gazetecilerin gündemine taşıdı. Timur’un ilk tweet’i son derece sade bir soruyu içeriyordu, kendisine geçmişte şiddet uygulamış bir gazeteciyle çalışmaya devam edip edilmeyeceğini merak etmişti. Karşılığında sonradan şiddetin tanığı da olduğunu öğrendiğimiz meslektaşımızdan ‘tweet’in ihbar kabul edildiği’, ‘etik kurulların devreye sokulduğu’ cevabı geldi.

İşsiz kalan gazetecilerle birlikte sayı artsa da hak temelli, bağımsız gazeteciler bir holding medyası samimiyetsizliğini kaldıramayacak kadar küçük bir camia. Kaldı ki etik kurullar o kadar da devreye sokulamamış, dört kadın gazeteci ‘kadın kadının yurdudur’ diyerek ve bu kriz ortamında işsiz kalmayı göze alarak istifa ettiler. Ve yine bir kadın gazetecinin cesareti emek sömürüsünü de içeren başka iddiaları beraberinde getirdi.

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Ceren Sözeri’nin yazısı