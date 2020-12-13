Ceren Sözeri: Sümertaş’ı hedef alan söylem biçimi asla bir erkeğe yöneltilmiyor

Olay nedir diye merak edenlere bir özet geçeyim. Hande Sümertaş Galatasaray Spor Kulübü’ndeki Futbol A Takımı Medya Koordinatörlüğü görevinden geçen Nisan ayında ayrılmış. Ardından süper lig yayın haklarını elinde bulunduran BeIN medyada medya hakları direktörü olmuş. Galatasaray’da çalıştığı dönem Fatih Terim’e çok yakın bir isim olduğu söyleniyor.

Sümertaş, lig başladıktan sonra hedef haline geliyor. Bazı taraftarlar yayıncı kuruluşun maç sırasında pozisyonların yayınlanma açılarında ve tekrar sayılarında adaletsiz davrandığını iddia ediyorlar. Spor medyasında en azından bir kez bir televizyon kanalına konuk olarak çağırılanların dahi bilebileceği üzere medya hakları yöneticisi yayın içeriğine karışmaz, rejiye girip hangi pozisyonun hangi açıdan verileceğine karar vermez. Hele ki, rejisinden ekran önüne, yüksek egolu erkeklerin hâkim olduğu bir camiada. Eminim kendisine hala “sen ofsayt nedir, biliyor musun” sorusu soruluyordur. Kadınlar o alanlara rahat girebilseydi bugünkü müptezelliklerin pek çoğuna tanık olmazdık. Peki, neymiş sorun? Bir kanal çalışanı Sümertaş’ın yayınlara müdahale ettiğini iddia etmiş, kanıt var mı? Yok. Tüm bu bilgileri öğrenmeye çalışırken fazlasıyla futbol medyasına maruz kaldım. Çok ilginç, pek çok yerde Sümertaş’tan bahsedilirken yaşı illa ki vurgulanıyor. “Kızım”, “bu kız”, yalnızca adıyla anma gırla gidiyor.

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Bu arada spor medyamızın en muteber yayın organlarından Socrates dergisi, spor yazarı Mehmet Demirkol ile söyleşi yapıyor. Demirkol, Sümertaş’ın geçmişte Galatasaray Spor Kulübü çalışanı ve taraftarlığını belli eden fotoğraflarını referans alarak eleştirmiş: “Hande Sümertaş, Galatasaray’da çalışırken kupalarla futbolcuların önünde pozlar verirsen, o anda çalıştığım camiama kendimi beğendireceğim diye sınırları aşarsan, daha sonra problem yaşayacağın kesindir”. ‘Poz vermek’, ‘kendini beğendirmek’, ‘sınırları aşmak’… Her biri eril dilin tezahürü. Futbol federasyonunun başındaki kişi eski bir Fenerbahçe yöneticisi, kimse oralara girmiyor. Sümertaş’ı hedef alan söylem biçimi asla bir erkeğe yöneltilmiyor. Çünkü anılan o sınırları futbolun erkek dili çiziyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı