Ceren Sözeri: Sosyal medyanın adayı Didem Arslan Yılmaz

Cem Uzan’la birlikte Türkiye’nin ilk özel televizyonunu yasaları bypass ederek kuran, aynı zamanda dönemin cumhurbaşkanının oğlu olan Ahmet Özal “Attığım sadece 2 adet tweet okunma sayısı 250,000. Hürriyet gazetesinin 4 katı. İşte sosyal medyanın gücü. Gazeteler ve televizyonların zamanı geçti” buyurdu geçen hafta.

Tweet aslında Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katılmayı kabul ettiklerini bildirdikleri canlı yayına göndermeydi. Gerçekleşir mi bilinmez, ancak beklenen aday kapışması her iki tarafın taraftarlarını heyecanlandırmış, bir miktar da panikletmiş görünüyor. Olası tuzaklar alt alta diziliyor. Moderatörün kim olacağı belirsiz, ancak sosyal medyanın kalbinden geçen, adaylara soru sorabilmesiyle son dönemde ana akımda takdir toplayan Didem Arslan Yılmaz. Kendisi de çok istekli olduğunu ifade etti; lakin riskleri düşününce sanırım onun da uykusu kaçıyordur. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan basına ayar vermek için İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u görevlendirmiş olduğunu söyledi geçen hafta, gazeteciler de hep birlikte gülüştüler bu bayram müjdesine…

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Ceren Sözeri’nin yazısı