Ceren Sözeri: Sizin ne özgüvenli ve eğlenceli endişeleriniz var!

Gazetecinin yaptığı işin mantığına ters düşecek şekilde “devlete itimat etmesi” gerektiğini düşünen, aksini, ‘casusluk’, ‘başka devletlerin çıkarlarına hizmet’, ‘terör örgütü propagandası’ sayan bir iktidar, çarpıtılmış haber üzerinden güya Malbrunot’ya sahip çıkıp çıkıyor. Üstelik bunu yaptıkları sırada Tele1 televizyonu, beş günlük ekran karartma cezası nedeniyle, hali hazırda kapatılmıştı.

Sizin ne özgüvenli ve eğlenceli endişeleriniz var! Havalı cümleler iyi de “gerçeğe uygun olmayan bir dünyanın hayalini” kuran aslında kim acaba?

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Ceren Sözeri’nin yazısı