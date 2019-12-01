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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Sakallı Bebek haberini hatırlatıp bel altı vurmak elleri temizlemeye yetmiyor

Her ne kadar büyük bir medya gücünü elinde tutsa da iktidarın ya da ona yakın isimlerin yarın böyle bir komployla karşı karşıya kalmayacaklarının garantisi yok. Çünkü başta medya olmak üzere denetleme mekanizmaları o kadar devre dışı bırakıldı ki, kimsenin sağlıklı bilgi edinme, açık bir şekilde doğrulatma ya da daha önemlisi soru sorma şansı yok.

Gazetecilik açısından ise tartışılan bu kurgudan çok daha kötülerini gördü bu ülke medyası. Gazeteciliğin en temel prensiplerinden doğrulatma, bu olayda en azından bir telefon açıp Muharrem İnce’ye sorma prensibini ilk çiğneyen Rahmi Turan değil. Hatta daha da ileri giderek bu ülkede artık gazeteciliğin çoğunlukla doğrulatılamayan iddiaların ortaya atılıp yolunu bulmasını izlemekten ibaret olduğunu söylemek abartılı olmaz.

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Siyaset gibi medya alanı da uzun zamandır çok net biçimde dizayn ediliyor ve her akşam aynı isimler gündem belirlemek adına önlerine konan konuları, uzmanlık alanları olsun olmasın çekiştirmeye çalışıyor. Masaya konanlar elbette ki patronun çıkarlarından azade değil. Bugünkü durumun faturasını Turan’a kesip, Sakallı Bebek haberini hatırlatıp bel altı vurmak elleri temizlemeye yetmiyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı

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