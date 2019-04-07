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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Muhalefetin bundan sonrası için çok daha güçlü ve örgütlü bir medyaya ihtiyacı var

Netice itibariyle medyanın yüzde 90’ından fazlasını kontrol etmenin hiçbir yarar sağlamadığının çok açık görülmesinin yanında müptezelliğin zararlarının da kayda geçtiği bir seçimden geçtik ve geçiyoruz. Eldeki vasat kadroyla bu işin sürdürülemeyeceği açık, zaten pek çoğunu krizin de etkisiyle tasfiye hatta kapatılma süreci bekliyor.

Elde kalan soru ise Atatürk’ün propaganda amacıyla kurup beş yıl sonra görüntüde de olsa özerkliğe kavuşturmayı gerekli gördüğü, 99. yılını kutlayan Anadolu Ajansı’nın bir yerel seçim uğruna bu derece pespaye bir hale düşürülmesinin ardından ne olacağı? İktidar ele geçirdiği tüm kurumları itibarsızlaştırıp deyim yerindeyse yerle bir ediyor. Muhalefetin bundan sonrası için çok daha güçlü ve örgütlü bir medyaya ihtiyacı var.

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Ceren Sözeri’nin yazısı

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