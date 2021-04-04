Ceren Sözeri: medyası sığ, kültürel üretimi sıfır, özgürlüğü ve de özgünlüğü yok

Bir tarafta adlı adınca bir açlık, diğer tarafta parayla doyurulamayan başka türlü bir tatminsizlik var. Asım’ın Nesli derken ortaya çıkan ‘Kürşat’. Çünkü medyası sığ, kültürel üretimi sıfır, özgürlüğü ve de özgünlüğü yok. Ayvatoğlu’nun kısa sürede elde ettiği “başarının” AKP’nin yozlaşmış kaynak dağıtımıyla ilgisi var elbette, ama ötesinde Kürşatların hırsı ve tatminsizliğinin ardında bu riyakârlık var.

Fitzgerald bir gazeteciydi, ‘Amerikan Rüyası’nı Gatsby’nin şaşaalı yaşamı, toplumun araba sevdası ve çevresindeki üretim ilişkileri üzerinden anlattı. AKP ise imajını Recaizade Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası romanı üzerinden kurguluyor. Batıya özenen Behruz Bey’in trajedisinden medet umuyor (o mirasa dahi sahip çıkmamasına rağmen). Oysa Kürşat, Gatsby gibi, sonunda “tek başıma nasıl başardığımı nasıl kazandığımı göreceksiniz” diyor. Kürşat, Gatsby’i okumuyor, yarın Leyla ile Mecnun yeniden çekilse Yeraltından Notlar’a göndermeler ya olmayacak ya da anlaşılmayacak. Kürşat’ın neslinin vizyonu modifiye motosikletle düşmanları acımasızca öldüren “Akıncı” karakteriyle sınırlı, RTÜK çünkü sadece ona izin veriyor.

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Ceren Sözeri’nin yazısı