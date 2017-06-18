Ceren Sözeri: Klavye başında eleştirmektense çıkalım sokağa

Kılıçdaroğlu ve CHP tüm eleştirilerimize rağmen bir adım atıp yola çıktı. Yol nereye varır, nerede sonlanır bilinmez ama yalnızca klavye başında (Ki klavye başında muhalefete hiç karşı değilim) eleştirmektense çıkalım sokağa.

Adalet, AKP’linin de muhtaç olduğu bir temel hak, en nihayetinde sevdiği dindar komşusunun iktidarın âlây-ı vâlâ ile açtığı Bank Asya’da hesabı olduğu için bugün aç kaldığını, ölüme mahkum edildiğini görüyor. OHAL ilan edildiği 20 Temmuz’dan bu yana intihar edenlerin sayısı 55’e ulaştı.

Geçmişe dair bagajlarımız çok yüklü, her gün yaşadığımız travmalarda kartlarımızı çıkarıp çıkarıp birbirimizi suçlamak bir yerde rahatlatıcı olabilir (bk. yetmez ama evet tartışmaları) ama etkisi kısa süreli.

Unutalım ve geleceğe bakalım “La La Land”ı değil kastettiğim, tartışalım, yüzleşelim, kavga da edelim ama risk alıp yola düşene “anca gidersin” demenin ego tatmininden öte ne faydası var?

Ceren Sözeri’nin yazısı