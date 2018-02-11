Ceren Sözeri: Kedicikleri televizyondan izlemek serbest de internetten mi yasak olacak?

Güzide medyamız ilk başta söz konusu tasarının ilgili maddesini “Torba tasarıda Adnan Oktar maddesi” ya da “Adnan Oktar’a şok!” gibi başlıklarla verdi. Çok enteresandır ki Adnan Oktar’a ait A9 TV halen Türksat listesinde, 2011’den beri aktif bir yayın lisansı var. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ devlete ait bir kurum, bir kamu tekeli. Türksat üzerinden yayın yapan kanallar RTÜK denetiminde. 2016 yılında bir gecede en az 150 kanalı kapatan, son olarak geçtiğimiz yıl Irak Kürdistanı’ndaki referandum sürecinde Rudaw, K24 ve Waar kanallarını düşüren RTÜK nedense A9 TV’ye kıyamamış.

Kanalın kapatılmasını savunmuyorum, yanlış anlaşılmasın. Adnan Oktar’ın kerameti kendinden menkul fikirlerini, kedicikleri ile yaptığı tuhaf dansları izlemek isteyen de olabilir. Yıllarca kendisine yönelik en ufak bir eleştiriye avukat ordusuyla saldıran Oktar’ın ifade özgürlüğünü savunmak yine bize düştü, kadere bak. Fakat bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, kedicikleri televizyondan izlemek serbest de internetten mi yasak olacak?

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Ceren Sözeri’nin yazısı