Ceren Sözeri: İktidar kadar medyanın ayrımcılığıyla nicedir mücadele halinde akademisyenler

İktidar kadar medyanın duyarsızlığı ve ayrımcılığı ile nicedir mücadele halinde Türkiye’de akademisyenler. Bu hakikat arayışı içinde gazeteciler gibi hedef haline geldiler, ihraç edildiler. Geçen hafta Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin atılan hocaları ile dayanışmak için düzenlediği ‘PanHayır’ etkinliğini polis bastı.

Etkinlik sırasında çalınan Narcos dizisinin müziğinde geçen İspanyolca sözler Kürtçe sanıldı, polis dilini anlamadığı bir müziği propagandaya saydı, Kürtçe müzik dinlemek suçmuş gibi. Bir de ortamı süslemek için asılan balonları patlattı.

Böylece öğrenciler mesela ihraç edilen Prof. Ülkü Doğanay’ın ‘Ayrımcılığa Karşı Dersler’inin pratiğini tecrübe etmiş oldu.

İktidarın gücünü tek elde toplamak için dozajını giderek artırdığı kutuplaşma, ayrımcılığı ve ayrımcılığa karşı duyarsızlığı da beraberinde getiriyor. Yıllardır bununla mücadele eden, ayrımcılığa uğrayanın sesi olan gazeteciler ve onları yetiştiren, destek veren akademisyenler hapse atılıyor, işsiz bırakılıyor, itibarsızlaştırılıyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı