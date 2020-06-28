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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: İfade özgürlüğü ve Erdoğan’ın ‘dislike’ları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü gençlerle bir video konferans yaptı. Lakin bu video konferans, sorular ve cevaplarından ziyade izlenme sayısı hatta aldığı “dislike” yani gençlerin protestosuyla gündem yarattı.

Üniversiteye giriş sınavının ertelenmemesinden şikâyet eden gençlerin Twitter TT’de en üst sıraya yükselmesi, “dislike” sayısının katlanarak artması, “Oy YOK” yazanların çoğalmasının ardından yorumların kapatılması muhalefette bir heyecan yarattı.

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“Dislike” butonuna basan her el ‘genç’ olmayabilir, gençlerin bir kısmı derdinin salt bir “dislike”la çözülmeyeceğinin farkında olabilir. Bugünün gençlerine sosyal medyayla, ‘infulencer’larla ulaşma gayreti neoliberal siyasetin yozlaşmış bir sonucu. Aynı dille anlatmak gerekirse “imaj hiçbir şeydir susuzluk her şey”. Önce bir dinleyin, ifade özgürlüğü bu gençler için iş gibi, aş gibi bir ihtiyaç…

Ceren Sözeri’nin yazısı

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