Ceren Sözeri: Hakan Çelik soruların hiçbirini ‘gazeteci’ sıfatıyla sormadı

Son dönemin medya düşmanı siyasetçiler listesinde en tepelere aday olan Trump bile seçildikten sonra New York Times’a gitmiş, tüm haber merkezinin karşısına çıkıp soruları kendi üslubuyla yanıtlamıştı. Burada kuralları Erdoğan belirliyor. Yayın haber merkezinin stüdyolarında değil kendi seçtiği mekânlarda gerçekleşiyor, anlaşıldığı üzere gazetecileri de kendisi seçiyor.

Programı gazeteciler açıp, girişte “hoş geldiniz” deseler de asıl konuk onlar. Zaman zaman “kamera şurayı net gösterirse” diyerek rejiye de müdahale ediyor.

Bir önceki hafta ATV-A Haber ortak yayınına katılmıştı. Karşısındaki gazetecilerden Banu El’in ilk sorusu “hangi maddeden başlamak istersiniz?”di. Hakan Çelik soruların hiçbirini ‘gazeteci’ sıfatıyla sormadı, hemen her soruya ‘efendim böyle eleştiriler var, ne dersiniz?’le başladı.

Buna propagandada “aşılama yöntemi” deniyor yani karşınızdakine karşı görüşün kolayca çürütebileceğiniz argümanlarını sunarak kendi savunmanızı güçlendiriyorsunuz. Gazeteci burada, soru sormaya cesaret edemediği için, bu propaganda biçiminin kolaylaştırıcısı haline dönüşüyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı