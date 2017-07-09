Ceren Sözeri: Gazeteciler yaklaşık altı aydır özgürlüklerinden mahrum

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Geçtiğimiz hafta Albayrak’ın hack’lenen mail hesabından herkesin erişebildiği bilgileri ‘kamu yararı çerçevesinde’ haber yaptıkları için 173 gündür cezaevinde olan gazetecilerin iddianameleri yayınlandı. Suçlamaların ana gerekçesi “milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturmak”, “Bakanın DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair algı oluşturulmak”.

VPN’le girdiğinizde öyle olup olmadığını kontrol edebileceğiniz kadar basit bir eylem için gazeteciler yaklaşık altı aydır özgürlüklerinden mahrum.

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Hatta Tunca Öğreten’e yönelik suçlamalar arasında “Duruma göre devlet sırrı niteliğinde de olabilecek bilgileri illegal bir şekilde elde ettiği” diye bir ifade var. Yani VPN’le maillere ulaşabiliyorsanız, ki ulaşabilirisiniz, siz de illegal örgüt üyesisiniz.

Albayrak’ın mailleri “duruma göre devler sırrı” ise, bir hangi duruma göre? İki, bunu Gmail üzerinden paylaşması Albayrak’ı da suçlu duruma düşürmez mi diye sormak hakkımız. Hatırlarsanız ABD başkanlık seçimlerinde aday Hillary Clinton, Dışişleri Bakanlığı döneminde Gmail hesabını kullandığı için suçlanmıştı.

Bu arada mevzubahis davada Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in dosyası ayrıldı. Yücel’in Türk-Alman ilişkilerinin rehinesi olduğu tescillendi.

Ceren Sözeri’nin yazısı